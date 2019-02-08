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08.02.2019,  
18:07
Текст:  Николай Грищенко

Стрельбу авиационной пушки Су-35С показали на видео

В интернете появилось видео стрельбы авиационной 30-мм пушки российского истребителя Су-35С. В ролике, продолжительностью всего 16 секунд можно увидеть мощную отдачу. Самолет буквально трясется в воздухе, но сразу после стрельбы стабилизируется.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Отметим, что скорострельность творения тульских оружейников составляет 1500 выстрелов в минуту. ГШ-30-1 признана самой легкой 30-миллиметровой пушкой в мире. Масса оружия - 50 килограммов.

Уникальная особенность данной пушки заключается в наличии автономной системы водоиспарительного охлаждения ствола. В кожухе здесь находится вода, которая в процессе стрельбы при нагревании ствола превращается в пар. Проходя по винтовой проточке на стволе, он охлаждает его, а затем выходит наружу.

Необходимо также отметить, что российские истребители Су-35С прекрасно зарекомендовали себя в Сирии. Самолет развивает скорость до 2,4 тысячи километров в час и совершает беспосадочные перелеты на расстояние до 3,6 тысячи километров.

Су-35С имеет 12 точек подвески для ракет и авиабомб. В состав вооружения истребителя входят как управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", так и неуправляемые разнокалиберные ракеты и бомбы. Поэтому Су-35С одинаково уверенно работает и как истребитель, и как дальний перехватчик, и как бомбардировщик-ракетоносец.

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