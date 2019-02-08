Теннисистки РФ узнали соперниц в стыковом матче Кубка федерации

Определились соперницы сборной России в стыковом матче за попадание в плей-офф второй Мировой группы теннисного Кубка федерации. Наша команда сыграет со шведками.

Российские теннисистки выиграли свою подгруппу третьего дивизиона группы I зоны Европа/Африка. Соответственно, шведки стали победительницами своей подгруппы, победив Эстонию и Украину с одинаковым счетом 2-1, а также выиграв у Болгарии 3-0.

Стыковой матч между сборными России и Швеции начнется в субботу, 9 февраля, поединком между Анастасией Павлюченковой и Юханой Ларссон. Игры плей-офф состоятся уже весной.

Сборная России, напомним, четырежды становилась победителем Кубка федерации - в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах. В прошлом году наша команда выступала во второй Мировой группе, но, уступив латвийкам, опустилась в третий дивизион.