Тимошенко попросила Порошенко снять однофамильца с выборов президента

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обратилась к действующему главе государства Петру Порошенко с призывом снять с выборов Юрия Тимошенко.

"Таким мошенническим, унизительным способом они рассчитывают забрать у меня на выборах какие-то проценты и отдать их человеку, который ничего общего не имеет с президентством", - заявила она в эфире телеканала "1+1".

Тимошенко считает, что штаб Порошенко специально устроил эту манипуляцию, зарегистрировав однофамильца лидера "Батькивщины", чтобы отобрать у нее голоса.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. На них зарегистрировано рекордное число кандидатов - 44.