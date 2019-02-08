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08.02.2019 14:23
Рубрика: Общество

У Минобрнауки появится собственный геральдический знак

Текст: Мария Агранович

Министерство науки и высшего образования разработало собственный геральдический знак: двуглавый орел с щитом и совой на груди. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Эмблема Министерства науки и высшего образования Российской Федерации представляет собой изображение двуглавого орла золотистого цвета с распростертыми, поднятыми вверх распущенными крыльями", - описывает знак документ. Над орлом будет две малых золотых короны, над ними - одна большая. В правой лапе у орла - скипетр, в левой - держава - символы власти.

На груди орла в синем щите будет изображена сова серебряного цвета. В своих лапах она будет держать две золотые ветви. Сова в геральдике олицетворяет мудрость (еще с античных времен), предвидение, а также рассудительность. В Европе этот символ получил распространение в средневековье и использовался как символ научных заведений.

Согласно проекту, эмблема появится в кабинете министра науки и высшего образования РФ, а также зале коллегии министерства. Символика будет использоваться на наградах, знаках отличия, зданиях, транспорте министерства, а также на печатной, информационной и рекламной продукции. Также она появится на сайте министерства и в соцсетях ведомства.

Общество Образование Правительство Минобрнауки
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