Умный замок узнает хозяина по лицу или отпечатку пальца

На краудфандинговом ресурсе Kickstarter ведется сбор средств на выпуск умного дверного замка. Устройство под названием US:E распознает лица и способно определить хозяина по отпечатку пальца.

Авторы проекта рассчитывали собрать 10 тысяч долларов, однако интерес к гаджету оказался очень высоким. В данный момент у разработчиков 228 покровителей, которые перечислили более 48 тысяч долларов. Сбор средств завершается через четыре дня.

Умный замок имеет встроенную камеру, которая способна хранить и распознавать до 100 лиц. Для того, чтобы процессу распознавания не мешала темнота, устройство оснащено инфракрасной подсветкой.

Разработчики утверждают, что обмануть замок с помощью фотографии, либо видео с изображением определенного человека, невозможно.

Устройством можно управлять дистанционно, через смартфон. Также камеру на замке можно использовать для слежения того, что происходит около дома или квартиры в отсутствие хозяина.

Умный звонок будет выпускаться и в других вариантах. Его можно будет разблокировать с помощью пароля (если набрано пять неверных вариантов, на смартфон владельца придет уведомление), либо через отпечаток пальца. Система может сохранить до 100 дактилоскопических вариантов.

Также устройство имеет встроенный звонок с регулируемой громкостью.

Вариант с паролем стоит 169 долларов, с распознаванием лиц - 259 долларов. Доставка гаджетов покупателям запланирована на май.