В Беларуси отмечена положительная динамика развития информатизации

Ни одна из отраслей экономики Беларуси не демонстрирует столь активный рост, как связь и информатизация, констатировал первый заместитель премьер-министра РБ Александр Турчин, которого цитирует БЕЛТА.

За истекшие восемь лет, пояснил он, доля сектора информатизации и связи в ВВП страны выросла с 2,6% до - 5,5%. По словам Турчина, "это является убедительным основанием для более активной работы по развитию этого направления".

Сообщив о намеченном на март совещании у президента, вице-премьер рассчитывает на то, что на основе анализа происходящих мировых тенденций будет выстроен "дальнейший путь для Беларуси в сфере цифровой экономики". Он также обратил внимание на важность усилий всех государственных органов в этом направлении, подчеркнув, что именно от РУП "Белтелеком" во многом будет зависеть успешное проведение цифровизации в стране. По словам Турчина, каждая отрасль экономики в большей или меньшей степени уже включилась в этот процесс и отраслевое министерство должно выступить координатором этих процессов.

На заседании коллегии министерства, уточняет агентство, были отмечены связанные с информатизацией проекты в сферах здравоохранения и образования. В частности, в поликлиниках Минска и других городах начала функционирование система "Электронный рецепт". В прошлом году к ней было подключено 481 учреждение здравоохранения, 1931 государственная и 854 коммерческие аптеки.

Проект "Электронная школа" внедрен в 16% учреждений образования страны, к 2020 году эта доля составит не менее 80%. Министр связи и информатизации Константин Шульган подчеркнул, что эта динамика говорит о своевременном и качественном достижении целей устойчивого развития. "Можно сказать, что в стране создана современная информационно-коммуникационная инфраструктура. Это подтверждается рейтингом Международного союза электросвязи по индексу развития информационно-коммуникационных технологий, в котором Беларусь занимает 32-е место и оценивается экспертами как страна с высоким уровнем развития информационно-коммуникационной инфраструктуры", - отметил министр.