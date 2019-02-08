В Домодедово самолет задел мачту освещения

В аэропорту Домодедово при рулении по перрону на место стоянки самолет, выполнивший рейс Тюмень - Москва, задел мачту освещения. Как отметили, в воздушной гавани, пострадавших нет. Причины инцидента установит комиссия.

Ранее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте сообщило, что самолет потерял управляемость из-за наличия льда на рулежной дорожке.

Всех пассажиров этого борта своевременно доставили в терминал. Багаж они получили без задержек. Движение воздушных судов и спецтехники на аэродроме осуществлялось в штатном режиме, сообщили в аэропорту.