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08.02.2019 23:09
Рубрика: В мире

В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом безработных

Текст: Евгений Гайва

Выплата безусловного базового дохода безработным улучшает их благополучие, но к поиску работы не стимулирует, сообщили в финском бюро социального обеспечения народонаселения Kela.

В эксперименте участвовали 2 тысячи безработных финнов, которых отобрали случайным образом. Им назначили ежемесячные гарантированные выплаты в 560 евро независимо от того, найдут ли они работу или нет.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Тем самым власти Финляндии предполагали стимулировать безработных к поиску хотя бы малооплачиваемой работы. Если человек устраивался на работу, пособие ему все равно выплачивалось. Также введение новой системы было призвано упростить систему социального обеспечения.

Однако устраиваться на работу участники эксперимента не спешили. Они вели себя точно также, как и те, кто находился в контрольной группе, то есть получали обычное пособие по безработице. Зато психологически получатели гарантированного пособия чувствовали лучше.

"Мы зафиксировали рост благополучия и снижения стресса", - сообщили организаторы эксперимента. Они также отметили, что пока подведены итоги только за один год, а окончательно результаты двухлетнего эксперимента, начавшегося в январе 2017 года, будут подведены в 2020-м.

Эксперимент привлекает внимание правительств других стран, поскольку базовый доход рассматривается, как способ стимулировать безработных к поиску работы.

Названы регионы с минимальной и максимальной безработицей
В мире Европа Финляндия Экономика Работа Пособия по безработице
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