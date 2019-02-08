В Кремле оценили решение МПК по паралимпийцам

В Кремле поддержали решение Международного паралимпийского комитета условно восстановить членство Паралимпийского комитета России.

"Мы, безусловно, рады за наших паралимпийцев. Президент Путин никогда не обделял их своим вниманием, выражал им всегда полную и безоговорочную поддержку, и всегда в нашей стране все восхищаются героизмом и мастерством наших паралимпийцев", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что они и дальше будут радовать своих болельщиков в нашей стране и за рубежом", - добавил он.

"Мы надеемся, что за счет конструктивной и транспартентной работы нашим спортивным властям вместе с их коллегами удастся перевернуть эту страницу в отношениях с международными спортивными организациями", - заявил Песков.

На вопрос о том, будет ли Россия признавать выводы доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, представитель Кремля отвечать не стал.