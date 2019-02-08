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08.02.2019 13:49
Рубрика: Экономика

В Кремле раскритиковали позицию США по "Северному потоку-2"

Текст: Кира Латухина
Внутриевропейские дискуссии по "Северному потоку-2" прокомментировали в Кремле. Проект - в интересах как России, так и Европы, он экономически целесообразен, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Комментируя позицию французских властей по строительству "Северного потока-2", Песков заявил, что в Кремле осведомлены о дискуссиях в Евросоюзе на этот счет.

"Мы очень внимательно следим за развитием ситуации", - заметил он.

"Этот нужный для России и всего Евросоюза международный проект постоянно подвергается нападкам третьих стран, точнее - США, которые в данном случае занимают позицию, не совместимую с понятиями честной конкуренции, пытаясь вынудить европейских партнеров приобретать более дорогой в нынешней конъюнктуре (ориентировочно на 30 процентов) газ", - уточнил представитель Кремля.

"Мы также с сожалением констатируем, что по "Северному потоку-2" сейчас нет единства мнения в самом Евросоюзе, но мы надеемся, что в данном случае страны-члены ЕС сами разберутся с этим вопросом", - сказал Песков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Мы по-прежнему убеждены, что этот проект в интересах европейских стран, как потребителей газа, и России, как страны, которая поставляет газ, - продолжил пресс-секретарь президента. - Мы по-прежнему убеждены, что экономически он гораздо более целесообразен, чем любые другие конкурентные пути доставки голубого топлива на европейский континент. Мы по-прежнему убеждены, что не может быть более безопасного и стабильного маршрута поставки газа в Европу".

"Мы категорически не согласны с утверждениями, что это ведет к повышению уровня зависимости Европы от российского газа, - сказал Песков. - Потому что такого рода проекты не влекут зависимость кого-то от чего-то, они прежде всего обеспечивают взаимозависимость: потому что в равной степени, насколько европейцы зависят от российского газа, так же и Россия, как поставщик, зависит от европейского спроса".

И такая взаимовыгодная взаимозависимость - залог благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях, убежден представитель Кремля.

"Российская сторона продолжает работать над этим проектом вместе с коллегами по консорциуму. Мы рассчитываем и надеемся на то, что проект будет реализован", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Экономика Отрасли Нефть и газ Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Международные организации Европейский союз Газопровод "Северный поток-2"
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