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В Skype появилась возможность размывать фон

08.02.2019,  
14:44
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: blogs.skype.com Фото: blogs.skype.com
Фото: blogs.skype.com

В Microsoft сообщили о нововведении - возможности размытия фона во время видеозвонков в Skype. Функцию можно активировать с помощью мыши: при наведении курсора на значок камеры появляется специальный переключатель.

Новая возможность позволит сфокусировать внимание на собеседнике, а не на том, что позади него.

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Функция размытия фона в Skype основана на использовании искусственного интеллекта. Эта технология обучена распознавать волосы, руки и лицо пользователя, благодаря чему размытие получается корректным.

В настоящий момент эта функция доступна на большинстве настольных компьютеров и ноутбуков с последней версией Skype.

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