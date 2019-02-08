В Skype появилась возможность размывать фон

В Microsoft сообщили о нововведении - возможности размытия фона во время видеозвонков в Skype. Функцию можно активировать с помощью мыши: при наведении курсора на значок камеры появляется специальный переключатель.

Новая возможность позволит сфокусировать внимание на собеседнике, а не на том, что позади него.

Функция размытия фона в Skype основана на использовании искусственного интеллекта. Эта технология обучена распознавать волосы, руки и лицо пользователя, благодаря чему размытие получается корректным.

В настоящий момент эта функция доступна на большинстве настольных компьютеров и ноутбуков с последней версией Skype.