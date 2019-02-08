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08.02.2019 11:57
Рубрика: Общество

Видео: Любимые роли Сергея Юрского

Текст: Наталья Соколова

Любимый всеми актер, писатель, драматург, поэт, режиссер Сергей Юрский скончался на 84-м году жизни в больнице. В это трудно поверить. Но нам останутся его роли - на экране, в театре - а на сцену он выходил до последнего - и в 80, и в 83. Блистательно читал стихи классиков, блистательно читал свои стихи и блистательно воплощал героев своих пьес на сцене Моссовета. Вспомним лучшие кинороли Сергея Юрского.

Эксцентричный чудак в "Человек из ниоткуда"

Эта единственная роль Сергея Юрского у Эльдара Рязанова. Чудак, наивный снежный человек, мудрости которого еще стоит поучиться. Одновременно смешной и трагический - как часто Сергей Юрьевич будет играть именно таких героев.

Директор школы в "Республике Шкид"

В основу сценария была положена автобиографическая, хотя и не без вымысла, повесть о бывших воспитанниках Школы-коммуны для трудновоспитуемых подростков им. Ф. М. Достоевского (ШКИД), Григория Белых (в повести - Черных, он же Янкель) и Алексея Еремеева (в повести - Пантелеев, он же Лёнька). Директор школы, которого исполнил Сергей Юрский, готовится к приему новых воспитанников. Но кто кого из них воспитает - это большой вопрос.

Остап в "Золотом теленке"

Неповторимый, неотразимый, неподражаемый Остап. Удивительно, но в финале, когда Остап остается ни с чем, его по-человечески жалко. По мнению критиков,  это был лучший Остап Бендер в кино.

Инженер Груздев в "Место встречи изменить нельзя"

Кроткий и беззащитный, он чуть не стал жертвой машины по исполнению наказаний. Настоящий интеллигент, которому трудно противостоять справедливости. У зрителей с самого начала не было сомнений, что он ни в чем не виноват.

Дядя Митя в "Любовь и голуби"

Формально роль не главная, но сделавшая фильм Владимира Меньшова. Харизматичный шутник. Добрый остряк. Настоящий друг. Любящий муж. А уж текст этой роли давно разобрали на цитаты.

А еще Мэтр Роше в "Ищите женщину", парфюмер Рене в "Королеве Марго" и отец Базарова в "Отцах и детях" - минисериале Авдотьи Смирновой. И везде и всегда гениальный. Актер, который достоин самых лучших эпитетов. Заслуженно гениальный актер.

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