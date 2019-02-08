Виктор Евтухов: В России возник дефицит хороших магазинов

В России сформировался серьезный дефицит качественных торговых площадей. Малому бизнесу приходится переводить квартиры на первых этажах жилых домов в магазинчики, ютиться в подвалах, рассказал "Российской газете" заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Наши крупные торговые сети занимают 30-40 процентов рынка, - пояснил он. - Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов. Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах".

Какой выход? Надо развивать нестационарную и мобильную торговлю, уверены в Минпромторге. Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест.

В конце прошлого года в Госдуму был внесен разработанный Минпромторгом законопроект о нестационарной и мобильной торговле. Он вернет на наши улицы ларьки, киоски и автолавки. "Это правильный законопроект, и мы считаем, что он действительно создаст условия для того, чтобы у нас развивалась конкуренция в торговле", - сказал Евтухов.

Полностью интервью с заместителем министра промышленности и торговли Виктором Евтуховым читайте в следующем номере "Российской газеты".