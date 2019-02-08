Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах

Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года. Банкам следует обеспечить техническую поддержку такого сервиса, сообщает РБК.

Сервис позволит держателям карт снимать деньги через POS-терминалы на кассах магазинов. При этом покупки нужно обязательно оплачивать "пластиком". За один раз можно будет снять сумму не более 100 долларов. Тестирование сервиса начнется в апреле.

Участие в пилотном проекте рассматривают банк "Русский Стандарт", Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.