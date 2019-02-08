Vivo V15 Pro с выдвижной селфи-камерой показали на видео

В сети опубликовали первый видеоролик с новым смартфоном Vivo V15 Pro с выдвижной камерой.

На видео видно градиентную заливку задней панели с необычным рисунком. Кроме того, заметен и тройной модуль основной камеры. Как ожидается, устройство получит сенсоры разрешением 48, 13 и 8 Мп.

Фронтальная камера будет спрятана в корпус смартфона, а выдвигаться будет при необходимости сделать селфи. Ожидаемое разрешение камеры - 32 Мп.

Предположительно, устройство будет базироваться на однокристальной системе Snapdragon 675. Экран займет более 90% площади передней панели. Датчик отпечатков пальцев будет встроен в экран.

Презентация Vivo V15 Pro должна состояться 20 февраля. Напомним, что в в этот же день свои флагманы линейки Galaxy представит компания Samsung.