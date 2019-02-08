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Vivo V15 Pro с выдвижной селфи-камерой показали на видео

08.02.2019,  
13:20
Текст:  Владимир Болотин
В сети опубликовали первый видеоролик с новым смартфоном Vivo V15 Pro с выдвижной камерой.
Фото: Владимир Болотин Фото: Владимир Болотин/РГ
Фото: Владимир Болотин/РГ

На видео видно градиентную заливку задней панели с необычным рисунком. Кроме того, заметен и тройной модуль основной камеры. Как ожидается, устройство получит сенсоры разрешением 48, 13 и 8 Мп.

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Фронтальная камера будет спрятана в корпус смартфона, а выдвигаться будет при необходимости сделать селфи. Ожидаемое разрешение камеры - 32 Мп.

Предположительно, устройство будет базироваться на однокристальной системе Snapdragon 675. Экран займет более 90% площади передней панели. Датчик отпечатков пальцев будет встроен в экран.

Презентация Vivo V15 Pro должна состояться 20 февраля. Напомним, что в в этот же день свои флагманы линейки Galaxy представит компания Samsung.

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