Владимир Путин наградил Германа Грефа орденом

Президент наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" за значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу.

Указ вышел в день рождения Грефа - в этом году ему исполнилось 55 лет. Так что можно считать, что это подарок к юбилею.

Также в указе, в частности, говорится о награждении дипломатов. За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу Орденом Почета награжден посол России в Египте, полномочный представитель России при Лиге арабских государств Сергей Кирпиченко.

А орден Александра Невского будет вручен Игорю Братчикову, спецпредставителю президента по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами-участниками СНГ, Абхазией, Грузией и Южной Осетией.