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8 февраля 2019 г. 15:00
Общество

Вот такой рубец...

Каким мы запомним Сергея Юрского
Замечательного актера не стало сегодня. Ему было 83 года...
Темы дня:
#утраты
#кино
#журнал Родина