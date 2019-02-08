Медные трубы на сцене ЦДЛ спели ему славу 21 марта 2013 года. Заслуженная награда нашла героя. Собранного, подтянутого, правильного. Посрамившего распространенное мнение, что "настоящий поэт" асоциален, неуживчив и неспособен содержать себя и свою семью. А через две недели, 4 апреля, Игоря не стало
История этого огромного киногорода, расположенного на Воробьевых горах, началась в 1919 году, когда кинофабрики Ханжонкова и Ермольева были национализированы и переданы в ведение ВФКО. На базе этих кинофабрик был создан "Мосфильм", который существует как сложившийся творческий коллектив с января 1924 года
Недавно Государственный Эрмитаж приобрел великолепный серебряный кубок. Особую ценность придают ему надписи, свидетельствующие о том, что он был преподнесен воспитанниками одесского Ришельевского лицея их преподавателю А.Г. Тройницкому. В Эрмитаже фамилия Тройницких - "не пустой для сердца звук"