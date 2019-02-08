Выплатят ли сельскую надбавку в райцентре

Здравствуйте, уважаемая редакция.

Я пенсионерка, мне семидесятый год., 37 с лишним лет я проработала в сельской местности на тяжелейшем труде. Ветеран труда.У меня больной сын, инвалид, 48 лет. В селе проблемы с лекарствами, каждый месяц нужно ехать за 20 км в райцентр покупать, зимой особенно трудно. Мы купили в райцентре старенькое жилье, сын там живет, а я к нему постоянно езжу, так как одному ему трудно. Вопрос у меня такой: если мне придется продать свою квартиру здесь и переехать к нему в райцентр, отберут ли у меня эти 1333 рублей сельской надбавки?

С уважением, Бессмельцева Наталья Евгеньевна, Воронежская область, Острогожский район, плодосовхоз "Острогожский".

Для того, чтобы сельский пенсионер получил надбавку в размере 1333,6 рубля, должны быть выполнены два условия: стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и, кроме того, пенсионер должен постоянно проживать (быть зарегистрированным) в сельской местности.

Как пояснили в Пенсионном фонде России, для отнесения местности к сельской используется Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО), раздел "Сельские населенные пункты".

Если вы переедете на постоянное место жительства в районный центр (он не относится к сельским поселениям) и зарегистрируетесь в квартире сына, или, допустим, купите там собственное жилье, вы уже не будете проживать в сельской местности, и право на получение сельской надбавки вы потеряете.