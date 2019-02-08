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08.02.2019 20:39
Рубрика: В мире

Жителей литовской Клайпеды напугал развеянный в городе прах

Фото: Андрей Александров / РИА Новости Фото: Андрей Александров / РИА Новости
Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Ужасную находку сделали работники Регионального парка литовского взморья в Клайпеде. Около знаменитого обрыва Голландский колпак, который привлекает многочисленных туристов, они обнаружили рассыпанный прах.

По литовским законам прах можно развеивать только на кладбищах - причем, в специально отведенных для этой процедуры местах. Проблема - в экологии.

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"В прахе сожженного человека есть вредные вещества (тяжелые металлы). Для меня важно, чтобы ими не загрязняли окружающую среду", - приводит портал Delfi слова эколога Регионального парка литовского взморья Эрландаса Паплаускиса. Он и привлек к находке внимание полиции.

По словам специалиста, это не первый подобный случай. Ранее сотрудники парка обнаружили вместе с мусором сразу три урны для праха.

Сообщается, что такое нарушение может быть наказано предупреждением или штрафом до 60 евро.

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