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Жуткое видео заставило зрителей почувствовать боль

08.02.2019,  
14:22
Текст:  Анна Баранова
Фото: www.istockphoto.com Фото: www.istockphoto.com
Фото: www.istockphoto.com

Пользователь Reddit с ником Papier4 опубликовал на ресурсе необычный ролик, который причиняет дискомфорт всем, кто его смотрит.

На кадрах видно, как неровные белые линии "разрезают" черный фон. Видео быстро набрало популярность: пост оценили уже около 62 тысяч пользователей.

Большинство комментаторов отметили, что они почувствовали себя плохо после того, как посмотрели ролик. Владельцы аккаунтов пожаловались на головную боль и чувство беспокойства.

"У меня никогда раньше так быстро не начиналась и проходила головная боль".

"Это заставляет меня чувствовать, как будто мои глаза болят и исчезают одновременно. Это совсем не приятно".

"У меня перехватило дыхание, пока я смотрел это".

"Это заставляет меня чувствовать дискомфорт. Как паническая атака".

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