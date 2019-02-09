Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня "Baa3". Об этом говорится в официальном сообщении агентства. Уточняется, что долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ был повышен с "Ba1", а прогноз был изменен с "позитивного" на "стабильный".

По данным агентства, повышение рейтинга России отражает позитивное влияние политики последних лет, направленной на укрепление уже надежных государственных финансов и других внешних показателей страны, а также снижение уязвимости РФ к внешним шокам, например, санкциям.

Moody's отмечает, что способность российского правительства противостоять внешним шокам улучшилась. Снижение внешней уязвимости России продолжается. Оно отражается в более сильном балансе страны и все более устойчивом платежном балансе, которые, по мнению агентства, будут сохраняться и дальше. Эти преимущества в основном сложились благодаря мерам властей в ответ на торговые и санкционные шоки, пишет ТАСС.

Ранее агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России на инвестиционном уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. В сообщении Fitch подчеркивается, что позитивный прогноз отражает "продолжающийся прогресс в укреплении основ экономической политики, основанной на гибком обменном курсе, твердой приверженности к таргетированию инфляции и продуманной бюджетной стратегии".