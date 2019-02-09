Букмекеры считают, что у Лазарева лучшие шансы выиграть "Евровидение"

Пока только 15 стран из 42-х определились со своими участниками. Первыми это сделали: Армения, Албания, Австрия, Голландия, Кипр, Бельгия, Македония, Мальта, Сан-Марино, Чехия, Черногория и Финляндия. Чуть позднее - Австралия.

Звездный артист в этой компании только один - финн Вилле Виртанен, выступающий под сценическим именем Darude. Кумир дискотек и звезда электронной музыки конца 90-х с главным хитом Sandstorm, решил напомнить о себе европейской аудитории!

Все остальные конкурсанты "Евровидения" - новички и необстрелянная молодежь, - их и выбрали для того, чтобы Европа про них наконец-то узнала…

Среди таких дебютантов и англичанин Майкл Райс. В этот уик-энд он выиграл в Великобритании национальный отбор на телевидении ВВС, проходивший под девизом "Ты сам решаешь". В начале года этот, кажущийся застенчивым паренек, записал сингл на актуальную для Великобритании тему борьбы с хулиганством. При этом Майкл посетил много школ в разных городах, чтобы поговорить об этой проблеме со сверстниками. Не раз подвергался нападкам и запугиваниям, но не сдался. И вот теперь телезрители Великобритании выбрали для участия в конкурсе именно его, с красивой и пронзительной средне-темповой балладой Bigger Than Us. Хотя и довольно стандартной по музыкальным достоинствам, разве что хор на дальнем плане звучат не менее впечатляюще, чем стихи…

Но букмекеры пока отдают предпочтение нашему Сергею Лазареву. Наверное самому опытному среди уже объявленных конкурсантов. Даже, несмотря на то, что больше половины стран не определились со своими участниками, да и конкурсной песни российского исполнителя еще никто толком не слышал.

Но букмекеры, кажется, знают все. В прошлом году они как раз предсказывали победу израильтянки Нетты, - так она и победила! По мнению букмекеров, шансы Лазарева на победу - 12 процентов. Очевидно, что среди аргументов этого прогноза: известность певца в Европе (вот и в середине марта у него запланировано шесть выступлений в Германии), концертный опыт, личное обаяние, и форматность творчества для данного конкурса (англоязычный евро-поп, в меру танцевальный и мелодичный). Хочется верить, что букмекеры снова не ошибутся.

На втором месте Швеция - 7 процентов вероятности успеха. И хотя в этой стране еще не выбрали исполнителя для "Евровидения", все трое лидеров очень хороши. Третье место пока делят несколько стран, среди которых Румыния и Австралия. Их шансы на победу примерно 5 процентов. Скоро в число лидеров, наверняка, вторгнется и Италия: впервые с 2011 года здесь решили выбрать своего участника "Евровидения" путем открытого голосования зрителей на фестивале в Сан-Ремо. А туда плохих артистов не приглашают…

Между тем

В социальных сетях между тем активно обсуждают предстоящую поездку Сергея Лазарева на "Евровидение". Большинство желает ему победы и радо такому выбору российского оргкомитета.

Но есть и другие суждения. В частности, кто-то сетует, что который год на конкурс ездят одни и те же исполнители - два раза за 15 лет ездил Дима Билан, теперь во второй раз туда отправится Сергей Лазарев. Кто-то из зрителей сетует, что не учли и их мнения. И пишет: " Как будто артистов больше нет?! Того же Егора Крида можно было отправить и он бы 100% первое место занял…"

Но истина, пожалуй, в том, что после прошлогоднего провала Юлии Самойловой (тогда телекамеры показали, как в полуфинале она однажды не успела открыть рот, а за нее поют бэк-вокалисты… В итоге - невыход в финал. Хотя, если бы не эти кадры и случайный "ляп", то может, Юлия и прошла бы?!) нам необходимо выступить особенно достойно. И показать высокий профессиональный уровень отечественной эстрады.

А Сергей Лазарев с такой задачей справиться вполне способен. Да и по его словам, едет в Тель-Авив побеждать! Уже хорошо.

Напомним 64-й конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве (Израиль) с 14 по 18 мая.