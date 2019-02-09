Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 18

Число погибших при обрушении восьмиэтажного здания в районе Картал в Стамбуле увеличилось до 18, информировал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Ранее сообщалось о 14 погибших, 14 раненых и 11 пропавших без вести.

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в спасательной операции, которая продолжается со среды прошлой недели, участвуют около пятисот сотрудников различных ведомств. Ситуация осложняется тем, что в условиях городской застройки затруднительно применить технику.

В качестве основной версии обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома. Прокуратура проводит расследование инцидента.