CNBC: США готовы продлить сроки достижения торговой сделки с КНР

Вашингтон готов выделить дополнительное время на достижение договоренности с Пекином по торговым вопросам. Такую информацию в пятницу распространил телеканал CNBC, ссылаясь на источник в Белом доме.

По его данным, сроки могут быть скорректированы, если США посчитают, что переговоры идут успешно. На следующей неделе министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отправятся в Пекин, где 14-15 февраля пройдет новый раунд обсуждения торгового соглашения, пишет ТАСС.

Напомним, на полях саммита G-20, прошедшего в Буэнос-Айресе в начале декабря прошлого года, Трамп и Си Цзиньпин договорились в течение трех месяцев предпринять шаги для заключения торгового соглашения между США и Китаем. Трамп согласился с первого января не повышать тарифы с 10 до 25 процентов на китайскую продукцию на общую сумму 200 миллиардов долларов, как планировалось ранее.