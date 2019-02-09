Дипломатов предупредили о сотнях шпионов из России и Китая в Брюсселе

В столице Евросоюза работают около 250 китайских и 200 российских шпионов, предупредило работающих в Брюсселе дипломатов и военных подразделение внутренней безопасности европейской службы внешних связей. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета Welt am Sonntag.

"Дипломатов отговаривают от посещения некоторых заведения общепита в квартале Евросоюза. Речь, в том числе, идет о популярном ресторане стейков и кафе в нескольких минутах ходьбы от главного здания Еврокомиссии и служебного корпуса европейской службы внешних связей", - утверждает источник издания.

По данным внутренней службы безопасности, китайские и российские спецслужбы работают в Брюсселе в основном в посольствах или торговых представительствах своих стран.

Отмечается также, что ранее в Брюсселе более широко были представлены российские агенты. Сегодня фиксируется активность не только россиян и китайцев, но и, прежде всего, спецслужб США и Марокко.