Фигуристка Туктамышева лидирует после короткой программы в Словении

В Словении стартовал международный турнир по фигурному катанию Dragon Trophy. После короткой программы среди женщин лидирует россиянка Елизавета Туктамышева.

За свой прокат она получила 65,66 балла. На втором месте идет София Шаллер из Австрии с результатом 52,47, а замыкает тройку хозяйка льда Даша Грм - 52,01.

В мужской части соревнований на первом и втором местах после короткой программы идут россияне. Андрей Лазукин откатал на 91,34 балла, а Александр Петров за свое выступление получил 79,69 балла.