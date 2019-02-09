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Рубрика: В мире

Госдеп предоставил Конгрессу данные о расследовании убийства Хашкаджи

Фото: AP Photo/Emrah Gurel Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Госсекретарь США Майкл Помпео предоставил в пятницу сенаторам Конгресса информацию о ходе расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

ООН считает саудовского принца главным подозреваемым в убийстве Хашкаджи

В Госдепе отметили, что ведомство регулярно консультировалось с Конгрессом после убийства Хашкаджи. "Мы будем работать над привлечением к ответственности виновных", - цитирует ТАСС. Какие конкретно сведения передал Помпео - не уточняется.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США еще 10 октября прошлого года направил президенту Дональду Трампу письмо с требованием установить, причастен ли наследный саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд к убийству Хашкаджи. В документе отмечалось, что в течение 120 дней необходимо доложить законодателям о своем решении. Указанный срок истек восьмого февраля.

Фото: Umar Farooq/Anadolu Agency/Getty Images
В Саудовской Аравии потребовали казнить причастных к убийству Хашкаджи

Ранее телекомпания CNN сообщила, что администрация США отказалась соблюдать сроки, заявив, что глава Белого дома не обязан отвечать на запрос сенаторов. Несмотря на то, что до истечения крайнего срока оставалось еще несколько часов, телекомпания сообщила об отказе как об уже свершившимся факте.

Напомним, Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Журналист пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Спустя три недели саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. По делу об убийстве арестован 21 подданный королевства, для пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

Турция ведет официальное расследование инцидента. Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению.

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