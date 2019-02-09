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09.02.2019 16:58
Рубрика: Экономика

Группа "ГАЗ" и "Азермаш" построят ориентированный на экспорт завод

Текст: Александра Воздвиженская

9 февраля в городе Гаджигабуле (Азербайджан) прошла церемония закладки совместного предприятия российской группы "ГАЗ" и местной "Азермаш".

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Ожидается, что с завода автомобили будут экспортировать в Турцию, Грузию и Иран, сообщил директор по маркетингу и продажам группы "ГАЗ" Олег Марков.

Экспортом предприятие займется на втором этапе, примерно через три года после того, как завод начнет работать.

Там будут собирать легкие коммерческие автомобили и авто спецназначения. Ожидается выпуск около тысячи машин в год разных модификаций - "Газель", "Газель-Next", "Газель-Бизнес" и спецтехника, передает "Интерфакс".

По данным минэкономики Азербайджана, строительство завода будет завершено в 2020 году.

Экономика Отрасли Промышленность В мире экс-СССР Азербайджан Компании Автомобилестроение Российский автопром ГАЗ
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