Группа "ГАЗ" и "Азермаш" построят ориентированный на экспорт завод

9 февраля в городе Гаджигабуле (Азербайджан) прошла церемония закладки совместного предприятия российской группы "ГАЗ" и местной "Азермаш".

Ожидается, что с завода автомобили будут экспортировать в Турцию, Грузию и Иран, сообщил директор по маркетингу и продажам группы "ГАЗ" Олег Марков.

Экспортом предприятие займется на втором этапе, примерно через три года после того, как завод начнет работать.

Там будут собирать легкие коммерческие автомобили и авто спецназначения. Ожидается выпуск около тысячи машин в год разных модификаций - "Газель", "Газель-Next", "Газель-Бизнес" и спецтехника, передает "Интерфакс".

По данным минэкономики Азербайджана, строительство завода будет завершено в 2020 году.