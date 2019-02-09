Итудис: Вторая в сезоне победа над "Реалом" придает уверенности

Московский ЦСКА обыграл мадридский "Реал" в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 82:78 (22:20, 12:20, 30:21, 18:17). "Красно-синие" имели небольшое преимущество после первой четверти, однако второй игровой отрезок сложился для москвичей неудачно, и действующие чемпионы Евролиги вышли вперед на шесть очков.

Тем не менее, игроки ЦСКА сумели вернуть лидерство после третьей четверти, а в заключительном отрезке до последних секунд не было ясно, кто в итоге выиграет, обе команды боролись на равных. Настойчивее оказались армейцы, добившиеся столь важной победы, благодаря которой они поднялись на втрое место турнирной таблицы соревнований. Самым результативным в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, на его счету 21 очко. У "Реала" больше всех "настрелял" Энтони Рэндольф.

"После плохой второй четверти продолжали верить в себя, к тому же внесли коррективы в перерыве - выбирали другие углы при заслонах, другие комбинации. 30 очков в третьей четверти - это отличный "камбэк" после 12 во второй, - прокомментировал результат главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, чьи слова приводит официальный сайт клуба. - Даже когда мы промахивались, продолжали идти на отскок и практически разделили с "Реалом" его щит - 19-21, при том, что гости обладают высокими, мощными игроками. Конечно, хотелось бы попадать с лучшим процентом, но даже при большом числе промахов мы поддерживали броски, шли на щит. Вторая в сезоне победа над "Реалом" придает нам уверенности, и сейчас мы поднялись на второе место в таблице".