Кабмин предложил штрафовать застройщиков за вред водным биоресурсам

Штраф для физлиц составит до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч, для юрлиц - до 200 тысяч. Если стройка, которая вредит водным биоресурсам, не была согласована с федеральными властями, штраф составит столько же для физлиц, но чуть меньше для должностных и юрлиц - до 10 тысяч рублей и до 100 тысяч соответственно.

Чтобы избежать штрафа, застройщики должны проводить комплекс работ, которые бы минимизировали или свели к нулю вредное воздействие на водную фауну. В 2017-2018 годах добросовестные компании выпустили в водные объекты миллиард штук молоди различных видов водных биоресурсов, что компенсировало ущерб в объеме 15 тысяч тонн.

"Наряду с добросовестными пользователями в РФ выявлено 680 предприятий, которыми в настоящее время не выполнены мероприятия по компенсации нанесенного водным биологическим ресурсам вреда", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Объем невозмещенного ими вреда - 18 тысяч тонн, или более полутора миллиардов штук молоди водных биологических ресурсов.