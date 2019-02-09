Кабмин предложил штрафовать застройщиков за вред водным биоресурсам

Новости

Киркоров раскрыл детали выступления Лазарева на "Евровидении-2019" 17:55
В Шереметьево из-за проблем с гидравликой сел Sukhoi Superjet 100 17:22
У "Аквамена" появится хоррор-спин-офф про подводных монстров 17:21
Что делать, если вы прокололи колесо в дороге 17:08
В Италии открылось второе представительство ДНР 17:00
Группа "ГАЗ" и "Азермаш" построят ориентированный на экспорт завод 16:58
Актер "Дальнобойщиков" Петр Зайченко госпитализирован с инфарктом 16:50
МИД России уточнил условия транзита газа через Украину 16:17
Небензя предостерег от разрушения системы контроля над вооружениями 16:15
Сергей Лазарев рассказал о своих питомцах 16:05
Видео: Жители Казахстана "спасли" вылившийся из спиртовоза спирт 16:02
Представитель Франции на "Евровидении" назвал себя поклонником Лазарева 15:40
Чаки возвращается: вышел трейлер нового фильма о кукле-убийце 15:35
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье 15:27
Ученые рассказали, какие люди стареют медленно 15:14
Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить 15:07
Вице-президент Венесуэлы назвала препятствие для диалога с США 14:59
Житель Германии выиграл в Евролото 68 миллионов евро 14:48
Названы подробности крушения самолета Эмилиано Салы 14:48
"Капиталистическая Lada". Почему на Кубе ценят "Жигули" выше Vesta 14:18
Шнуров простился с Юрским стихами 14:05
МИД раскритиковал новые антироссийские санкции США 13:52
В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии 13:38
Мужчина с падчерицей погибли при пожаре в Волгоградской области 12:48
В Чечне обезвредили 500-килограммовую авиабомбу 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
09.02.2019 16:49
Рубрика: Экономика

Кабмин предложил штрафовать застройщиков за вред водным биоресурсам

Текст: Александра Воздвиженская
Люди и компании, которые при строительстве, капремонте или внедрении каких-либо технологических процессов навредят водной фауне, а также среде ее обитания, будут оштрафованы за нарушение законодательства о рыболовстве. Законопроект с такими поправками в КоАП правительство внесло в Госдуму 9 февраля.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Штраф для физлиц составит до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч, для юрлиц - до 200 тысяч. Если стройка, которая вредит водным биоресурсам, не была согласована с федеральными властями, штраф составит столько же для физлиц, но чуть меньше для должностных и юрлиц - до 10 тысяч рублей и до 100 тысяч соответственно.

Фото: pixabay
Цены на вторичное жилье в России выросли впервые за четыре года

Чтобы избежать штрафа, застройщики должны проводить комплекс работ, которые бы минимизировали или свели к нулю вредное воздействие на водную фауну. В 2017-2018 годах добросовестные компании выпустили в водные объекты миллиард штук молоди различных видов водных биоресурсов, что компенсировало ущерб в объеме 15 тысяч тонн.

"Наряду с добросовестными пользователями в РФ выявлено 680 предприятий, которыми в настоящее время не выполнены мероприятия по компенсации нанесенного водным биологическим ресурсам вреда", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Объем невозмещенного ими вреда - 18 тысяч тонн, или более полутора миллиардов штук молоди водных биологических ресурсов.

Экономика Недвижимость Общество Экология Правительство Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД России уточнил условия транзита газа через Украину
В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину
В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии
Депутат: Испугать учениями у границ Крыма Украина может только себя
Путин принял приглашение посетить Италию