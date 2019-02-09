Ласицкене одержала победу на турнире в Словакии

Российская прыгунья в высоту, действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене одержала очередную победу. Она стала лучшей на международном турнире в Словакии.

Ласицкене прыгнула на 2,00 метра, и этот результат оказался недосягаемым для ее соперниц. Ставшая второй итальянка Алессия Трост покорила планку на высоте 1,94, а замкнувшая тройку Софи Ског из Швеции преодолела высоту 1,90.

На днях Европейская легкоатлетическая федерация номинировала Марию на звание лучшей спортсменки января. В прошлом месяце она в течение 11 дней выиграла четыре турнира и на всех показала результат 2,00 метра.