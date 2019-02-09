Лукашенко: Ставка на спорт приносит миллиардные дивиденды

Ставка на развитие спорта и проведение в Беларуси крупных международных спортивных соревнований приносит солидные дивиденды. Уверенность в этом выразил 9 февраля лидер республики Александр Лукашенко, после победы своей команды в эстафетной гонке на спортивном празднике "Минская лыжня - 2019".

В составе эстафетного квартета, передает БЕЛТА, вместе с главой государства выступили Светлана Коношенко, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и Николай Лукашенко.

Второе место заняла команда Гродненского облисполкома, а на третьей позиции расположилась команда правительства РБ. На четвертой позиции - команда "Олимпик", в которую входила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Она отметила, что столь высокая позиция по итогам эстафеты - "повод тренироваться еще усерднее и добиваться более высоких результатов".

Александр Лукашенко подчеркнул по итогам состязаний, что спортивные результаты способствуют и формированию имиджа страны. "За имидж страны, пиар настоящий - сейчас платят сотни миллионов долларов", - уточнил он. В качестве примера президент сослался на прошедший в белорусской столице чемпионат Европы по фигурному катанию. Его участники тоже смогли оценить гостеприимность и красоту республики.

"Люди уезжают от нас с хорошим настроением, они восхищены нашей страной, согласитесь, это даже не сотни миллионов долларов. Это уже миллиарды. Это инвестиции. Может быть, не в нас с вами, но для наших детей и внуков это большой фундамент", - резюмировал Лукашенко.

Говоря о предстоящих в РБ международных спортивных форумах, президент выделил не только летние II Европейские игры, но и легкоатлетический матч между командами Европы и США. "Мечтал об этом, просил руководителя международной федерации легкой атлетики привезти нам матч Европа-США. Это будет праздник уровнем не ниже, чем Европейские игры", - уверен белорусский лидер.

Пользуясь азартным настроением участников эстафеты, президент посоветовал Дарье Домрачевой и Надежде Скардино, учитывая неудачное выступление в текущем сезоне белорусских биатлонистов, возвращаться в большой спорт. А отвечая на вопрос журналистов о создании в Беларуси хорошего производства лыж, глава государства отметил, что для спортсменов высокого уровня не пожалеют средств и на лучшую мировую экипировку.

"Мы им купим и тысячу пар, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, что угодно. Главное, чтобы они занимались и бегали, и не позорили страну, как наши биатлонисты в этом году. Такого позора еще не было", - с сожалением признал президент и добавил с долей юмора, что он уже "сказал Даше и Наде - надо возвращаться обратно".

Продолжился праздник биатлонной гонкой с массового старта на 1,5 км среди женщин. Забег получил название "Восходящие звезды". Затем в эстафетной гонке стартовали команды силовых министерств и ведомств. Все участники, пришедшие к финишу, получат памятные медали, сообщает агентство и уточнило, что всего организаторы ожидают в субботу на "Минской лыжне" более пяти тысяч участников.