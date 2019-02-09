МИД России уточнил условия транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину, однако это должно быть на условиях Москвы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", - цитирует Панкина РИА Новости. По словам высокопоставленного дипломата, "там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут".

Панкин также отметил, что на Украине существует неопределенность "в отношении своей газотранспортной системы, "ее преемника, консорциума".

Как отметил замминистра, одна из заявленных опций заключается в наличии действующего контракта, который можно продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. "Но, похоже, Украина такую опцию отвергает. Тут, наверное, об автоматизме речь не будет идти, но есть определенные нюансы, которые надо будет расчищать", - отметил российский представитель.

Напомним, в январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждались вопросы транзита газа после истечения действующего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в конце 2019 года. Каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было.

В тоже время стали известны некоторые детали предложения ЕК по будущему контракту. Так, предлагается подписать соглашение на срок более десяти лет. Согласовать при этом объемы прокачки газа, которые будут привлекательными для потенциальных инвесторов по модернизации газотранспортной системы Украины.

"Следующий раунд консультаций будет в мае. К этому времени, может быть, произойдут изменения в позиции, произойдет определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов на Украине", - не исключает Александр Панкин.