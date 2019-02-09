Новости

МИД России уточнил условия транзита газа через Украину 16:17
Небензя предостерег от разрушения системы контроля над вооружениями 16:15
Сергей Лазарев рассказал о своих питомцах 16:05
Видео: Жители Казахстана "спасли" вылившийся из спиртовоза спирт 16:02
Представитель Франции на "Евровидении" назвал себя поклонником Лазарева 15:40
Чаки возвращается: вышел трейлер нового фильма о кукле-убийце 15:35
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье 15:27
Ученые рассказали, какие люди стареют медленно 15:14
Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить 15:07
Вице-президент Венесуэлы назвала препятствие для диалога с США 14:59
Житель Германии выиграл в Евролото 68 миллионов евро 14:48
Названы подробности крушения самолета Эмилиано Салы 14:48
"Капиталистическая Lada". Почему на Кубе ценят "Жигули" выше Vesta 14:18
Шнуров простился с Юрским стихами 14:05
МИД раскритиковал новые антироссийские санкции США 13:52
В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии 13:38
Мужчина с падчерицей погибли при пожаре в Волгоградской области 12:48
В Чечне обезвредили 500-килограммовую авиабомбу 12:36
СМИ: Венесуэла срочно ищет новые рынки сбыта нефти 12:35
Медики рассказали о состоянии пострадавших кузбасских горняков 12:24
Названы пять простых способов оздоровить кишечник 12:05
Число пострадавших при конфликте в самарской колонии выросло до 17 11:22
СМИ: Гуайдо призывает к иностранной интервенции в Венесуэле 11:00
В Башкирии завели дело на водителя автобуса, въехавшего в опору ЛЭП 10:53
Путин принял приглашение посетить Италию 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
09.02.2019 16:17
Рубрика: Власть

МИД России уточнил условия транзита газа через Украину

Текст: Александр Саможнев
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Россия готова продолжать транзит газа через Украину, однако это должно быть на условиях Москвы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", - цитирует Панкина РИА Новости. По словам высокопоставленного дипломата, "там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут".

Панкин также отметил, что на Украине существует неопределенность "в отношении своей газотранспортной системы, "ее преемника, консорциума". 

Пушков: РФ вправе не признать выборы на Украине

Как отметил замминистра, одна из заявленных опций заключается в наличии действующего контракта, который можно продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. "Но, похоже, Украина такую опцию отвергает. Тут, наверное, об автоматизме речь не будет идти, но есть определенные нюансы, которые надо будет расчищать", - отметил российский представитель.

Напомним, в январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждались вопросы транзита газа после истечения действующего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в конце 2019 года. Каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было.

В тоже время стали известны некоторые детали предложения ЕК по будущему контракту. Так, предлагается подписать соглашение на срок более десяти лет. Согласовать при этом объемы прокачки газа, которые будут привлекательными для потенциальных инвесторов по модернизации газотранспортной системы Украины.

"Следующий раунд консультаций будет в мае. К этому времени, может быть, произойдут изменения в позиции, произойдет определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов на Украине", - не исключает Александр Панкин.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика ВЭД В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство МИД Отношения России и Украины Переговоры с Украиной по газу
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину
В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии
Депутат: Испугать учениями у границ Крыма Украина может только себя
Путин принял приглашение посетить Италию
Российские биатлонисты выиграли "бронзу" в эстафете на этапе КМ