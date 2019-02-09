МИД Венесуэлы назвал призывы Болтона к военным поощрением предательства

Власти Венесуэлы расценили как призыв к предательству обращение помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к венесуэльским военным. Ранее Болтон написал в Twitter, что военные должны позволить жителям страны получить американскую гуманитарную помощь.

"Это прямое поощрение к предательству", - заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

По его словам, действия Болтона являются подстрекательством к перевороту. Причем, Вашингтон даже не прячется за спины других, находится на передовой линии атаки, отдавая приказы подчиненной ему оппозиции Со своей стороны, президент Николас Мадуро отметил, что США заблокировали счета Венесуэлы на десять миллиардов долларов и навязывают помощь в двадцать миллионов долларов.

Между тем транзитные магистрали Венесуэлы в направлении Колумбии перекрыты, чтобы не допустить проезда грузовиков с гуманитарной помощью. Правительство не исключает, что под видом продовольствия и товаров ширпотреба может быть доставлено оружие радикальной оппозиции.