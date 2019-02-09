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Рубрика: Экономика

Минпромторг намерен новыми рынками сбить цены на продукты

Текст: Ольга Игнатова
Заканчивается процедура согласования законопроекта о рынках, рассказал "Российской газете" заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. В ближайшее время он будет внесен в правительство и Госдуму.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Количество рынков у нас за последние десять лет сократилось катастрофически - в 5-6 раз. "Но людям рынки интересны, - пояснил Евтухов. - Ведь это не просто место, куда приходят за покупками. Там свой колорит. Сейчас в Москве появились рынки нового формата с большими фудкортами, куда люди приходят покушать, пообщаться, приятно провести время".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Виктор Евтухов: В России возник дефицит хороших магазинов

В министерстве считают, что рынки очень важный канал реализации продукции для малых сельхозпроизводителей, для фермерских и личных хозяйств. И конкурент для сетевых магазинов. "Чем больше игроков на рынке, тем ниже цены, - говорит замминистра".

И продолжил: "На рынках, конечно, разные цены, но продукты там и свежее, и зачастую качественнее, чем в супермаркетах, которые закупают большое количество полуфабрикатов или замороженной продукции. Когда будет больше рынков, то больше будет конкуренция и среди тех, кто управляет рынками, и среди тех, кто там торгует".

Рынки сегодня востребованы не только в России, но и во всем мире. Например, в Испании 50 процентов фреша (свежих овощей, фруктов, мяса, рыбы) продается именно на рынках. "И мы на рынках предлагаем разрешить торговлю сезонной продукцией от фермерских хозяйств, в том числе и из автомобилей", - уточнил Виктор Евтухов.

Полностью интервью с заместителем министра промышленности и торговли Виктором Евтуховым читайте в следующем номере "Российской газеты".

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