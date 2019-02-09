Названы смартфоны с самым мощным излучением

Большинство людей держит смартфон в пределах досягаемости 24 часа в сутки. Учитывая это, многие не могут избавиться от ощущения, что есть некий риск для организма от такой близости с аппаратурой, пишет агентство.

"Несмотря на то что до сих пор трудно найти убедительное исследование влияния излучения от мобильного телефона на человека, для тех, кто все же хочет застраховаться, эта инфографика показывает телефоны с наиболее высоким уровнем излучения во время разговора", - говорится в сообщении.

Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора. Исходя из этого, наибольший уровень излучения исходит от китайского смартфона Xiaomi Mi A1, на втором месте - также китайский OnePlus 5T. Фактически половина списка состоит из моделей этих двух компаний, хотя встечаются и телефоны Apple из премиальной линейки, такие как iPhone 7 и iPhone 8, а также модель Pixel от компании Google.

Хотя не существует универсального руководства по безопасному уровню излучения смартфона, немецкие специалисты, пользуясь критериями сертификата Blue Angel, который подтверждает экологическую безопасность устройства, сертифицируют только телефоны с удельным коэффициентом поглощения электромагнитного излучения 0,6 Вт/кг. Вошедшие же в перечень Statista смартфоны показывают более чем двукратное превышение этого показателя.

Компания также провела исследование на предмет наиболее безопасных смартфонов, чье излучение во время разговора крайне низко. Возглавляет другой конец шкалы Samsung Galaxy Note8. Более того, половина первой десятки рейтинга приходится на эту южнокорейскую компанию. Еще три позиции - за китайскими смартфонами ZTE.