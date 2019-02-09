Небензя раскрыл личные отношения между главами миссий в Совбезе ООН

Схватки и резкие высказывания при обсуждении различных вопросов в Совбезе ООН не отражают реальных отношений между главами миссий, рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Личные взаимоотношения у нас хорошие, человеческие, уважительные. Но когда мы говорим о принципиальных вещах, возникают столкновения мнений, которые перерастают в такие формы", - цитирует постпреда РИА Новости.

По словам Небензи, "баталии" возникают при обсуждении самых спорных вопросов и основаны на разнице подходов к тем или иным проблемам. В процессе этих консультаций иногда "высекаются искры" так как позиции сторон бывают диаметральными.

По оценкам постпреда России, основой работы дипломатов все равно остается работа за закрытыми дверями. "Кулуарная работа никуда не ушла. Она как была, так и продолжается", - уточнил Небензя.