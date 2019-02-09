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09.02.2019 10:03
Рубрика: Власть

Небензя раскрыл личные отношения между главами миссий в Совбезе ООН

Текст: Александр Саможнев
Схватки и резкие высказывания при обсуждении различных вопросов в Совбезе ООН не отражают реальных отношений между главами миссий, рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Личные взаимоотношения у нас хорошие, человеческие, уважительные. Но когда мы говорим о принципиальных вещах, возникают столкновения мнений, которые перерастают в такие формы", - цитирует постпреда РИА Новости.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По словам Небензи, "баталии" возникают при обсуждении самых спорных вопросов и основаны на разнице подходов к тем или иным проблемам. В процессе этих консультаций иногда "высекаются искры" так как позиции сторон бывают диаметральными.

По оценкам постпреда России, основой работы дипломатов все равно остается работа за закрытыми дверями. "Кулуарная работа никуда не ушла. Она как была, так и продолжается", - уточнил Небензя.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ООН Совет Безопасности ООН
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