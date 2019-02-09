Особенным детям-сиротам поверить в себя помогли Цветаева и Маяковский

Можно ли играть на сцене, если ты с детства передвигаешься на инвалидной коляске? Могут ли театральные репетиции и премьеры стать лекарством от тяжелых болезней?

Когда на сцене режиссерского факультета знаменитой "Щуки" юные актеры-инвалиды из центра "Городок Незнайки" показали свой спектакль, ректор института, известный актер Евгений Князев, тут же предложил подружиться. Так появилась первая Театральная школа для особенных детей.

Идея помочь тяжелобольному ребенку игрой на сцене появилась в благотворительном фонде "Дети.мск.ру", действующем при Российской детской клинической больнице. 30 лет назад его основал священник Александр Мень. Сейчас фонд возглавляет его духовная дочь Лина Алтыкова.

Режиссер Российского Академического Молодежного театра Наталья Шумилкина, три года назад встретившаяся с Линой Зиновьевной, нашла новый смысл жизни и стала режиссером-волонтером.

- В этому году исполнится 10 лет детскому дому "Городок Незнайки", - рассказывает Наталья. - Там живут дети, обездоленные дважды. У них нет родителей и есть тяжелые заболевания. Лина Зиновьевна, помимо лечения и реабилитации, всегда мечтала о том, чтобы развивать ребят и делать их жизнь интересной. И поэтому три года назад мы сделали с ними спектакль "Своими словами".

Спектакль создавали не только своими словами, но и своими руками. Мальчишки и девчонки сами делали декорации, придумывали сценки, сочиняли песни.

- Когда мы показали этот спектакль, у зрителей вдруг возникло ощущение, что жизнь прекрасна и все наши проблемы - полная ерунда, - говорит Наталья. - Оказалось, что наши особенные дети так наполненно, светло, интересно и энергично живут... Это был успех.

Первым театром, который приютил юных актеров, стал Детский музыкальный театр. А дальше у ребят началась настоящая театральная жизнь с гастролями. Они привезли свой первый спектакль в Санкт-Петербург, в театр на Литейном, пообещали через год привезти следующую премьеру. И привезли. Осенью прошлого года Санкт-Петербург увидел неожиданную постановку - шестилетние дети в спектакле "Наш балаганчик" по-взрослому проникновенно читали Маяковского, Пастернака, Цветаеву, Блока…

- Это очень серьезная работа, - поясняет Наталья. - Мы вложили в нее столько сердца и любви - дети были счастливы. Когда маленький ребенок выходит на сцену, он открывается, и ты видишь личность и то, как она растет. Это дорогого стоит. После спектакля на сцене "Щуки" и предложенной Евгением Князевым дружбы к ребятам стали приезжать по выходным педагоги из театрально института и заниматься с ними актерским мастерством, режиссурой.

- У нас пять человек "колясочников": у кого-то ножки не ходят, у кого-то ножек совсем нет, у кого ноги и руки не работают, - рассказывает Наталья. - Но к каждому находится индивидуальный подход, чтобы помочь им раскрыться. У театра очень много друзей, которые помогают нам со светом, звуком, оформлением, цветочные компании присылают цветы. Чтобы дети чувствовали себя настоящими артистами, после спектакля они всегда получают цветы.

При этом Наталья признается, что разговаривает с актерами достаточно жестко.

- Для меня они самые обычные дети, - поясняет. - Я шучу, мы хохочем, это мой стиль работы. Но они очень быстро устают. Поначалу мы репетировали максимум час-полтора в день, на втором спектакле - уже около двух часов. А когда у нас был выпуск и стояла прекрасная весенняя погода, мы репетировали и по четыре-пять часов. Дети очень уставали, иногда подходили, ныли, но преодолевали себя. Зато когда я объявляла конец репетиции, стоял такой крик радости, они бросались на меня с поцелуями. Однажды Ванечка пришел с температурой. Я говорю: "Нет, нет уходи", а он: "Через два дня выступление, я потерплю". Вот такие они уникальные.

Спрашиваю у Натальи, зачем ей это режиссерское волонтерство? За это время можно было бы снять фильм, поставить суперспектакль…

- …И получить "Золотую маску", - смеется Наталья. - Занятия с этими детьми дают мне почувствовать, что я живу не напрасно.

Кстати

По данным Института современных медиа, сегодня в России практически нет контента, ориентированного на подростковый возраст. На 1,7 % снизилось число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, но при этом на 27,9 % увеличилось число детей, занимающихся на платной основе.

"Это означает, что потребность у детей есть, но, к сожалению, бесплатных кружков, секций, в настоящее время недостаточно. Или они не отвечают современным запросам", - считает детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В связи с этим Уполномоченный по правам ребенка предложила создать Программу по созидательному развитию детей.

"Это должен быть целый комплекс мероприятий - не только медиаплощадки, различные передачи, фильмы, издания, журналы, группы в социальных сетях, но это еще и реальная активность, в которой поддержка детских театров могла бы занять достойное место", - отметила Анна Кузнецова.

Особое внимание детский омбудсмен обратила на театры, в которых занимаются дети с особенностями развития. Такие театры, по ее мнению, нуждаются в особом внимании и в специальных форматах поддержки.