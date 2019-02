Представитель Франции на "Евровидении" назвал себя поклонником Лазарева

Певец Билал Ассани, представляющий на "Евровидении-2019" в Израиле Францию, заявил, что является поклонником российского певца Сергея Лазарева, который, как на днях было официально подтверждено, вновь представит на конкурсе нашу страну.

"Я знаю Сергея по выступлению 2016 года. Я восхищался его выступлением тогда и рад возможности поговорить", - сообщил Билал в эфире программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Заверив, что является большим поклонником творчества соперника.

"Очень понравился мне Сергей", - уточнил девятнадцатилетний Ассани.

Далее проинформировав, что песня Roi ("Король"), с которой он выступит на "Евровидении", была написана в содружестве с дуэтом Madame Monsieur, который представлял Францию на конкурсе прошлого года (заняли тринадцатое место).

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Напомним. Сергей Лазарев на конкурсе 2016 года выступил с песней You're the only one, заняв третье место.

Билал Ассани родился в 1999 году в Париже. Певец-андрогин и видеоблогер марокканского происхождения, получивший известность благодаря своим видео и музыке, которые публикует на YouTube. Дебютный сингл Ассани вышел в 2016 году.