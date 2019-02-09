Порошенко скрыл в налоговой регистрации судно и земельный участок

Центризбирком Украины обнаружил нарушения в налоговой декларации действующего президента Петра Порошенко, которую он подал для участия в президентских выборах, намеченных на 31 марта, сообщает портал strana.ua.

По данным издания, у специалистов департамента мониторинга возникли вопросы, касающиеся недвижимости, транспортных средств, а также уплаты налогов с продажи имущества президента. Оказалось, что Порошенко не задекларировал туристическое судно 2005 года выпуска. В тоже время, имеется выписка из Судовой книги Украины с подтверждение о принадлежности политику.

Кроме того, в декларации зафиксированы две квартиры и дачный дом, который принадлежит жене Порошенко. Однако ранее эти объекты не проходили по описи ни в одном имущественном реестре.

Комиссия также утверждает, что Петр Порошенко не заплатил налоги с дохода от продажи имущества, в том числе ценных бумаг на сумму 172 тысячи гривен. Несмотря на это, ЦИК не усмотрел оснований для отказа в регистрации кандидата на выборах.