Тула присоединилась к флешмобу "Смотри цифру"

В Туле флешмоб, посвященный переходу на цифровое ТВ, проходил в Тульском кремле, благо места за древними стенами достаточно. Всего в акции участвовали 288 волонтеров.

Эти ребята обошли практически все населенные пункты, рассказывая, объясняя, помогая подключать новое оборудование. И вот - фото на память на фоне кремлевской стены. Затем, как итог большой работы, выстроились в фигуру, напоминающую большой телеэкран, где старая сетка аналогово эфирного ТВ превратилась цифровую "бабочку".

Гостей и участников мероприятия приветствовали директор филиала ВГТРК ГТРК "Тула" Сергей Белов и телеведущая канала Алина Фурсенко. Они напомнили, что до момента, когда на территории Тульской области 20 общедоступных федеральных телеканалов первого и второго мультиплекса ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия - Культура", "Россия - 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр - Москва", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ") перейдут на вещание с аналогово формата на цифровой, осталось ровно два дня.

- Тульская область полностью готова к переходу на цифровое вещание, - сказал директор филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) "Тульский ОРТПЦ" Александр Шемякин, подчеркнув, что организацией была проведена вся необходимая техническая работа.

Также к волонтерам обратилась председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова. Она поблагодарила ребят за проведение информационно-разъяснительной кампании. С октября прошлого года волонтеры рассказывали жителям о переходе на цифровое вещание. В том числе и в отдаленных населенных пунктах региона.

Они рассказывали жителям, что если на телеэкране есть буква "А" рядом с логотипом телеканала (восьми телеканалов: Первый канал, "Россия 1", НТВ, ТНТ, "Пятый канал", "Рен ТВ", СТС и "Звезда"), то идет прием аналогового телевидения и следует настроить телевизор на прием "цифры", если телевизор поддерживает цифровой стандарт DVB-Т2.

У многих россиян уже есть "плоские" телевизоры, но и среди них есть такие, которые не подходят для приема цифрового вещания. И на это надо обратить внимание. Приемник должен поддерживать стандарт DVB-Т2. Информация об этом указана на нем. Чтобы такой телевизор ловил цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, нужна дециметровая антенна. Она может быть как домашней, так и общедомовой. Если телевизор аналоговый, то к нему нужна приставка, понимающая стандарта DVB-Т2, чтобы бесплатно смотреть в хорошем качестве 20 федеральных каналов.

Группа, в которую входила Оксана Токовая, объезжала самые дальние деревни в разных районах области. Впятером волонтеры выезжали с утра пораньше, чтобы успеть к людям засветло. Самое сложное, по ее словам, было добраться до этих дальних деревень. Зачастую это был квест, требующий сноровки и выносливости.

- Ехали в дальнюю деревню в Киреевском районе, - рассказала "РГ" Оксана. - И наступил момент, когда машина уже просто не могла проехать. Пришлось более километра идти по снегу через поле. Пришли в деревню, а там три бабушки живут. Хорошо они в это время на улице были - общались друг с другом. Они вообще ничего не знали о переходе на цифровое телевидение, и нам сначала не поверили. Вошли в контакт. Рассказали, дали им газеты, в которых все подробно расписано и есть телефоны, по которым можно попросить помощь.

И таких деревень, в которых живут всего несколько стариков, на счету волонтеров было довольно много. Помогали волонтерам почтальоны. Так, в одной деревне, где кроме почты и нет ничего, почтальон предложила оставить ей газеты: "Она сказала, что сама разнесет их по домам, в том числе в соседние деревни. Ведь и она знает, где люди живут, и ее знают, поэтому проще общение. Хотя случаев, когда бы нас не пустили в дом, не было. Это ж деревни, не город, где все друг другу не доверяют", - рассказала Оксана.