В Рязани прошел флешмоб "Смотри цифру"

Новости

Житель Германии выиграл в Евролото 68 миллионов евро 14:48
Названы подробности крушения самолета Эмилиано Салы 14:48
"Капиталистическая Lada". Почему на Кубе ценят "Жигули" выше Vesta 14:18
Шнуров простился с Юрским стихами 14:05
МИД раскритиковал новые антироссийские санкции США 13:52
В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии 13:38
Мужчина с падчерицей погибли при пожаре в Волгоградской области 12:48
В Чечне обезвредили 500-килограммовую авиабомбу 12:36
СМИ: Венесуэла срочно ищет новые рынки сбыта нефти 12:35
Медики рассказали о состоянии пострадавших кузбасских горняков 12:24
Названы пять простых способов оздоровить кишечник 12:05
Число пострадавших при конфликте в самарской колонии выросло до 17 11:22
СМИ: Гуайдо призывает к иностранной интервенции в Венесуэле 11:00
В Башкирии завели дело на водителя автобуса, въехавшего в опору ЛЭП 10:53
Путин принял приглашение посетить Италию 10:46
Итудис: Вторая в сезоне победа над "Реалом" придает уверенности 10:42
Логинов прокомментировал "бронзу" России на этапе КМ по биатлону 10:38
В Ростове задержан подозреваемый в убийстве человека в ресторане 10:29
Артемий Панарин: У "Коламбуса" есть шанс сохранить меня 10:27
Во Львове шоумен Зеленский устроил перепалку с националистами 09:45
СМИ: Американский адмирал призвал "наступать" на Россию и Китай 09:20
Блогеры нашли альтернативу зимним шипам 09:11
В Магадане отметили флэшмобом переход на цифровое вещание 08:16
Мадуро: Власти полностью контролируют ситуацию в стране 08:07
CNBC: США готовы продлить сроки достижения торговой сделки с КНР 07:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
09.02.2019 14:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Рязани прошел флешмоб "Смотри цифру"

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Рязанская область, ставшая одним из семи регионов, где 11 февраля 20 федеральных телеканалов полностью перейдут на цифровое эфирное вещание, в субботу присоединилась к всероссийскому флешмобу "Смотри цифру".

Флешмоб проходил на территории Рязанского кремля. Около 500 волонтеров собрались на площади за Успенским собором заранее. Разговоры, шутки… Даже показалось, что эта смешливая толпа молодых людей, волонтеров, не отличается особой дисциплиной. Однако ровно в полдень ребята дружно построились и подняли таблички с хорошо всем знакомой сеткой 20 федеральных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия - Культура", "Россия - 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр - Москва", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ"). Затем она "переродилась" в "бабочку" - символ цифрового ТВ. Акция длилась не так долго - всего минут 15. И опять - шутки, смех… Они готовы к большой и серьезной работе, но и делать ее с унылыми лицами отнюдь не собираются.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Ульяновская область присоединилась к флешмобу "Смотри цифру"

В акции приняли участия студенты рязанских вузов и колледжей - волонтеры готовые помогать жителям области в подключении оборудования для приема цифрового эфирного телевидения. Они прошли обучения, чтобы помогать жителям региона подключить дома цифровое эфирное телевидение, уже ходили по квартирам, рассказывая о новшестве, чтобы 11 февраля, когда рязанцы полностью перейдут на цифру, телевизор показывал все их любимые программы. Те же, кто не успеет перестроить свои телевизоры, которые ловят аналоговый сигнал или подключить приставку для "перевода" на цифровой эфир, завтра на своих экранах увидят объявление с номерами телефонов горячих линий, куда они могут обратиться за помощью в подключении, разъяснении о оборудовании, которое нужно приобрести. И к ним в гости могут прийти волонтеры, которых они сами вызовут. Открывать дверь нежданным гостям не стоит. Если кто-то будет навязывать свою помощь по настройке телевизора за деньги, то об этом стоит рассказать, позвонив на горячую линию региона или ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). Все услуги по выбору и подключению оборудования для приема цифрового телевидения бесплатны.

- Огромное спасибо всем и областному радиотелевизионному центру (ОРТПЦ), и профильными подразделениями регионального Правительства, и главами муниципальных образований, и, конечно, волонтерами, - приветствовала участников акции заместитель председателя регионального правительства Анна Рослякова. - Эта работа пока не заканчивается. Весь год мы будем помогать тем людям, которым сложно самим разобраться в новой технике.

В свою очередь директор филиала РТРС "Рязанский ОРТПЦ" Александр Лучкин отметил: "В Рязанской области происходит историческое событие. Мы построили современное телевидение и одними из первых в стране сделали шаг в цифровое будущее. Сегодня в каждом доме, в каждой квартире, в каждом телевизоре - 20 каналов с высоким качеством изображения".

Всего в Рязанской области работали 633 волонтера. Не все принимали участие во флешмобе - на площади собрались в основном те, кто живет в областном центре, волонтеры из отдаленных районов в столицу региона не приехали. За время подготовки к переходу на цифру, волонтеры оказали помощь более 1,5 тысячи жителям области. Только за последнюю неделю подключили 369 человек.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань Переход на цифровое телевидение
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии
Депутат: Испугать учениями у границ Крыма Украина может только себя
Путин принял приглашение посетить Италию
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
Российские биатлонисты выиграли "бронзу" в эстафете на этапе КМ