В Рязани прошел флешмоб "Смотри цифру"

Рязанская область, ставшая одним из семи регионов, где 11 февраля 20 федеральных телеканалов полностью перейдут на цифровое эфирное вещание, в субботу присоединилась к всероссийскому флешмобу "Смотри цифру".

Флешмоб проходил на территории Рязанского кремля. Около 500 волонтеров собрались на площади за Успенским собором заранее. Разговоры, шутки… Даже показалось, что эта смешливая толпа молодых людей, волонтеров, не отличается особой дисциплиной. Однако ровно в полдень ребята дружно построились и подняли таблички с хорошо всем знакомой сеткой 20 федеральных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия - Культура", "Россия - 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр - Москва", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ"). Затем она "переродилась" в "бабочку" - символ цифрового ТВ. Акция длилась не так долго - всего минут 15. И опять - шутки, смех… Они готовы к большой и серьезной работе, но и делать ее с унылыми лицами отнюдь не собираются.

В акции приняли участия студенты рязанских вузов и колледжей - волонтеры готовые помогать жителям области в подключении оборудования для приема цифрового эфирного телевидения. Они прошли обучения, чтобы помогать жителям региона подключить дома цифровое эфирное телевидение, уже ходили по квартирам, рассказывая о новшестве, чтобы 11 февраля, когда рязанцы полностью перейдут на цифру, телевизор показывал все их любимые программы. Те же, кто не успеет перестроить свои телевизоры, которые ловят аналоговый сигнал или подключить приставку для "перевода" на цифровой эфир, завтра на своих экранах увидят объявление с номерами телефонов горячих линий, куда они могут обратиться за помощью в подключении, разъяснении о оборудовании, которое нужно приобрести. И к ним в гости могут прийти волонтеры, которых они сами вызовут. Открывать дверь нежданным гостям не стоит. Если кто-то будет навязывать свою помощь по настройке телевизора за деньги, то об этом стоит рассказать, позвонив на горячую линию региона или ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). Все услуги по выбору и подключению оборудования для приема цифрового телевидения бесплатны.

- Огромное спасибо всем и областному радиотелевизионному центру (ОРТПЦ), и профильными подразделениями регионального Правительства, и главами муниципальных образований, и, конечно, волонтерами, - приветствовала участников акции заместитель председателя регионального правительства Анна Рослякова. - Эта работа пока не заканчивается. Весь год мы будем помогать тем людям, которым сложно самим разобраться в новой технике.

В свою очередь директор филиала РТРС "Рязанский ОРТПЦ" Александр Лучкин отметил: "В Рязанской области происходит историческое событие. Мы построили современное телевидение и одними из первых в стране сделали шаг в цифровое будущее. Сегодня в каждом доме, в каждой квартире, в каждом телевизоре - 20 каналов с высоким качеством изображения".

Всего в Рязанской области работали 633 волонтера. Не все принимали участие во флешмобе - на площади собрались в основном те, кто живет в областном центре, волонтеры из отдаленных районов в столицу региона не приехали. За время подготовки к переходу на цифру, волонтеры оказали помощь более 1,5 тысячи жителям области. Только за последнюю неделю подключили 369 человек.