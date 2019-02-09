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09.02.2019 11:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Медведев подписал постановление о расширении ТОР на Дальнем Востоке

Текст: Надежда Толстоухова
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления о расширении границ территорий опережающего социально-экономического развития "Приамурская" в Амурской области и "Николаевск" в Хабаровском крае. Документы опубликованы на сайте правительства.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"В целях реализации инвестиционного проекта по созданию вагоноколесной мастерской производственной мощностью до 7200 колесных пар в год подписанным постановлением в границы ТОР "Приамурская" включен земельный участок, расположенный на территории Бурейского района Амурской области", - говорится в пояснительной записке к первому постановлению.

Фото: sakhalin.info
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По предварительным подсчетам, расширение "Приамурской" позволит привлечь около 170 миллионов рублей частных инвестиций и создать новые рабочие места. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят 260 миллионов рублей.

"В целях реализации инвестиционного проекта по восстановлению и развитию завода по ремонту и строительству судов в границы ТОР "Николаевск" включены пять земельных участков, расположенных на территории городского поселения "Рабочий посёлок Охотск" Охотского муниципального района Хабаровского края", - сказано в пояснительной записке ко второму постановлению.

Расширение ТОР "Николаевск" позволит привлечь частные инвестиции в размере более 300 миллионов рублей, создать новые рабочие места. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят около 230 миллионов рублей.

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