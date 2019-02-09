Медведев подписал постановление о расширении ТОР на Дальнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления о расширении границ территорий опережающего социально-экономического развития "Приамурская" в Амурской области и "Николаевск" в Хабаровском крае. Документы опубликованы на сайте правительства.

"В целях реализации инвестиционного проекта по созданию вагоноколесной мастерской производственной мощностью до 7200 колесных пар в год подписанным постановлением в границы ТОР "Приамурская" включен земельный участок, расположенный на территории Бурейского района Амурской области", - говорится в пояснительной записке к первому постановлению.

По предварительным подсчетам, расширение "Приамурской" позволит привлечь около 170 миллионов рублей частных инвестиций и создать новые рабочие места. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят 260 миллионов рублей.

"В целях реализации инвестиционного проекта по восстановлению и развитию завода по ремонту и строительству судов в границы ТОР "Николаевск" включены пять земельных участков, расположенных на территории городского поселения "Рабочий посёлок Охотск" Охотского муниципального района Хабаровского края", - сказано в пояснительной записке ко второму постановлению.

Расширение ТОР "Николаевск" позволит привлечь частные инвестиции в размере более 300 миллионов рублей, создать новые рабочие места. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят около 230 миллионов рублей.