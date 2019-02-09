В Южно-Сахалинске зажгли огонь спортивных игр "Дети Азии"

В Южно-Сахалинске состоялась церемония открытия первых зимних Международных игр "Дети Азии". Шоу, длившееся больше двух часов, завершилось зажжением огня. Организаторы придумали оригинальный ход - пламя зажгли не в чаше, а на специально установленного на стадионе макете маяка, который является символом островного региона.

По традиции масштабных спортивных соревнований, а игры "Дети Азии" здесь уже окрестили "мини-олимпийскими играми", сначала перед трибунами прошли команды судей и спортсменов. Среди 20 спортивных команд есть команды из стран, где снег и лед являются настоявшей экзотикой. Например, из Непала. У этих ребят, которые представят страну в лыжных гонках, не было возможности тренироваться дома, и в начале января они прибыли на Сахалин, где впервые встали на лыжи под руководством российского тренера. Хоккейные команды собрали Афганистан и Кувейт.

Шоу организаторы разделили на три части. Первая, самая колоритная, рассказывала об истории Сахалина. Началась она под бой барабанов и шаманский танец, которые, согласно верованиям коренных жителей, отгоняют злых духов. Вспомнили и знаменитого писателя Антона Павловича Чехова, посвятившего острову значительную часть жизни. Вторую часть отдали русским традициям и культуре, а третья стала праздником для молодежи - приглашенные популярные артисты устроили небольшой концерт. Но "изюминкой" представления стало "огненное" шоу.

Открывая игры, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец зачитала приветствие российского президента Владимира Путина: "…Эти масштабные представительные соревнования выполняют важную и ответственную миссию, содействую продвижению и популяризации ценностей олимпизма, развития детско-юношеского спорта, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми…".

Член Международного олимпийского комитета, известная спортсменка из Афганистана Самира Асгари приветствовала собравшихся от имени президента МОК Томаса Баха, который пожелал спортивных успехов и верности высоким принципам олимпийского движения. Пожелал удачи юным участникам соревнований и министр спорта России Павел Колобков.

Для Павла Колобкова и Ольги Голодец этот день вообще выдался насыщенным. Нескольким часами раньше они вместе с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко протестировали горнолыжную трассу на одном их объектов игр - курорте "Горный воздух".

- Трасса красивая, давно на таких не каталась. Отличные ощущения. То, что здесь в год принимают более миллиона туристов, огромное достижение. Это один из лучших курортов Дальнего Востока, и, как мне кажется, России. Я хочу заверить всех, что курорт будет развиваться, - сказала, спустившись на лыжах с горы, Ольга Голодец.

Кроме того, Павел Колобков дал старт финальному этапу эстафеты первых зимних спортивных игр "Дети Азии".

- Всех с праздником! От имени министерства спорта и себя лично приветствую вас всех на эстафете огня первых зимних игр в Южно-Сахалинске! Ровно 50 дней назад огонь игр был зажжен в Якутии, он преодолел длинный путь по воздуху, по воде и побывал во всех муниципалитетах, его встречали все жители Сахалина, - сказал он, напомнив, что в ближайшие 10 дней 800 спортсменов разыграют медали в 91 дисциплине, - обратился к зрителям министр.

По улицам областного центра символ грандиозного соревновательного события пронесли 40 факелоносцев, представляющих сахалинский спорт, искусство, культуру, а также партнеры и спонсоры "Детей Азии".

В этот же день состоялись первые соревнования по шорт-треку, лыжным гонкам и хоккею. Организаторы игр уже начали вести счет победам, и пока в медальном зачете лидирует Республика Корея, завоевавшая шесть медалей. На втором и третьем месте российские команды - из Сибирского федерального округа и Москвы.