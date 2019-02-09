В Магадане отметили флэшмобом переход на цифровое вещание

В субботу в Магадане, столицы Колымы, которая в числе первых в стране и первая в Дальневосточном федеральном округе переходит на цифровое вещание, состоялся флэшмоб, посвященный этому событию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в регионе было распространено экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий, но снег, ветер и метель обошли областной центр стороной. В полдень на главной площади собрались около 300 человек - студенты, волонтеры, просто активная молодежь. Они синхронно подняли над головами прямоугольники, которые образовали гигантское изображение телевизионной тестовой сетки с кругами и полосами, а затем перевернули свои таблички, и сверху появилась эмблема цифрового эфирного телевидения в форме бабочки с логотипами телеканалов.

По словам начальника отдела информатизации и систем электронного правительства - заместителя руководителя департамента информационных технологий и связи Юрия Джафарова, с переходом на новый вид вещания для всех жителей станут доступны и 20 бесплатных федеральных каналов.

"Магаданский ОРТПЦ" осуществляет техническое эфирное вещание 10-и телеканалов 1-го мультиплекса и 10 телепрограмм 2-го мультиплекса для 99,82 процентов жителей Магаданской области. Создана объектовая инфраструктура в количестве 34-х объектов, сдан в эксплуатацию центр формирования мультиплексов в Магадане и приемо-передающая спутниковая станция", - рассказал он.

По словам министра труда и социальной политики региона Сергей Кучеренко, жители области, которые относятся к социально незащищенным категориям, будут обеспечены специальными приставками. Всего их потребуется 2075. Оборудование уже приобретено и доставлено в столицу Колымы за счет средств фонда социального партнерства Магаданской области.

Кстати

Магадан стал первым городом, где прошла подобная акция. В этот же день подобные флэшмобы пройдут в Грозном, Пензе, Рязани, Туле, Ульяновске и Ярославле, где аналоговый сигнал отключат 11 февраля. Всего в акции будут задействованы около 2,4 тысяч волонтеров.