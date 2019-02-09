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09.02.2019 15:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пенза присоединилась к всероссийскому флешмобу "Смотри цифру"

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Всероссийский флешмоб "Смотри цифру" состоялся в Пензе ровно в полдень по московскому времени.

На Юбилейной площади в самом центре города ожила телевизионная заставка, которая обычно всплывает экране во время настройки ТВ-сигнала на аналоговых телевизорах. Потом она превратились в другое изображение: символ кампании по переходу на цифровое вещание в виде бабочки с логотипами всех 20 телеканалов, которые бесплатно доступны в высоком цифровом качестве.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
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"Живую картинку" создали 288 волонтеров. Это студенты колледжа информационных технологий. Именно они будут консультировать жителей региона и при необходимости помогать подключать новое оборудование в квартирах. Около 500 человек прошли специальное обучение и готовы приступить к работе с понедельника.

11 февраля 20 федеральных телеканалов ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия - Культура", "Россия - 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр - Москва", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ") полностью перейдут на цифровое эфирное вещание в семи российских регионах, в том числе и в Пензенской области.

- 11 февраля произойдет на мой взгляд эпохальное событие - переход на наземное цифровое телевизионное вещание. Это очень важно и здорово. Телезрители получат бесплатно новое качество изображения и новые возможности, - говорит директор Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра Андрей Степанов. - Телевизоры, которые вещают в аналоговом формате, будет неделю транслировать информационную заставка по переходу на цифру с телефоном горячей линии. Новые телевизоры, которые понимает стандарта DVB-Т2, нужно только перенастроить с аналога на цифру. Нужно добавить, что Пензенская область уже более пяти лет принимает цифровой сигнал, на сегодня он охватывает всю территорию полностью.

Фото: Пресс-Служба Правительства Магаданской Области/ РИА Новости
В Магадане отметили флэшмобом переход на цифровое вещание

Окончательный переход на цифровое эфирное вещание общедоступных федеральных каналов произойдет в понедельник.

Если у жителей региона возникнут вопросы по настройке телевизора, выбору дециметровой антенны или приставки, которая понимает стандарт DVB-Т2, то можно зайти на сайт ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) или позвонить по горячей линии РТРС либо региона.

Телефон "горячей линии" в Пензенской области начал работу с 1 февраля, на него уже поступило более 1200 звонков, зарегистрировано 190 заявок от жителей, из них 103 уже исполнены. Все обращения обрабатываются и направляются в волонтерский штаб, который работает непосредственно с населением.

Справка "РГ"

Телефон региональной "горячей линии" по переходу на цифровое вещание: 700-758.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Переход на цифровое телевидение
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