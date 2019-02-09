Пенза присоединилась к всероссийскому флешмобу "Смотри цифру"

Всероссийский флешмоб "Смотри цифру" состоялся в Пензе ровно в полдень по московскому времени.

На Юбилейной площади в самом центре города ожила телевизионная заставка, которая обычно всплывает экране во время настройки ТВ-сигнала на аналоговых телевизорах. Потом она превратились в другое изображение: символ кампании по переходу на цифровое вещание в виде бабочки с логотипами всех 20 телеканалов, которые бесплатно доступны в высоком цифровом качестве.

"Живую картинку" создали 288 волонтеров. Это студенты колледжа информационных технологий. Именно они будут консультировать жителей региона и при необходимости помогать подключать новое оборудование в квартирах. Около 500 человек прошли специальное обучение и готовы приступить к работе с понедельника.

11 февраля 20 федеральных телеканалов ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия - Культура", "Россия - 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр - Москва", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ") полностью перейдут на цифровое эфирное вещание в семи российских регионах, в том числе и в Пензенской области.

- 11 февраля произойдет на мой взгляд эпохальное событие - переход на наземное цифровое телевизионное вещание. Это очень важно и здорово. Телезрители получат бесплатно новое качество изображения и новые возможности, - говорит директор Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра Андрей Степанов. - Телевизоры, которые вещают в аналоговом формате, будет неделю транслировать информационную заставка по переходу на цифру с телефоном горячей линии. Новые телевизоры, которые понимает стандарта DVB-Т2, нужно только перенастроить с аналога на цифру. Нужно добавить, что Пензенская область уже более пяти лет принимает цифровой сигнал, на сегодня он охватывает всю территорию полностью.

Окончательный переход на цифровое эфирное вещание общедоступных федеральных каналов произойдет в понедельник.

Если у жителей региона возникнут вопросы по настройке телевизора, выбору дециметровой антенны или приставки, которая понимает стандарт DVB-Т2, то можно зайти на сайт ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) или позвонить по горячей линии РТРС либо региона.

Телефон "горячей линии" в Пензенской области начал работу с 1 февраля, на него уже поступило более 1200 звонков, зарегистрировано 190 заявок от жителей, из них 103 уже исполнены. Все обращения обрабатываются и направляются в волонтерский штаб, который работает непосредственно с населением.

Справка "РГ"

Телефон региональной "горячей линии" по переходу на цифровое вещание: 700-758.