Следователи выяснят обстоятельства конфликта в самарской колонии

По итогам конфликта в самарской исправительной колонии №5 следователи проведут проверку, сообщили в региональном управлении СК РФ. Там, напомним, вечером в пятницу произошла стычка между двумя группами осужденных, в результате чего около 15 человек получили ссадины и ушибы.

"По данному факту… проводится доследственная проверка, на место происшествие выехала следственная группа, производится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие, - передает РИА Новости сообщение регионального управления ФСИН. - По результатам поверки будет принято процессуальное решение".

Сообщается, что конфликт произошел во время ужина, и что в в одном из отрядов заключенных была попытка поджога матрасов, но возгорание вовремя успели ликвидировать.

Сейчас колония работает в штатном режиме.