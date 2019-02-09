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09.02.2019 13:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ульяновская область присоединилась к флешмобу "Смотри цифру"

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Ульяновская область, ставшая одним из семи регионов, где 11 февраля 20 федеральных телеканалов полностью перейдут на цифровое эфирное вещание, в субботу присоединилась к всероссийскому флешмобу "Смотри цифру".

Три сотни волонтеров в фирменных жилетах выстроились в прямоугольник на площади перед Ленинским мемориалом. Ребята держали в руках таблички, которые составляли изображение известной всем с детства "настроечной таблицы" старых телевизоров. Ровно в полдень по местному времени молодые люди перевернули таблички, и те тотчас же превратились в другое изображение: символ кампании по переходу на цифровое вещание в виде бабочки с логотипами всех 20 телеканалов, которые бесплатно доступны ульяновцам в высоком цифровом качестве.

Фото: Пресс-Служба Правительства Магаданской Области/ РИА Новости
В Магадане отметили флэшмобом переход на цифровое вещание

По словам замдиректора ульяновского филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Василия Воронцова, регион полностью готов к переходу с аналогового телевещания федеральных телеканалов на цифровой эфир. Цифрового эфирного телесигнала нет лишь в некоторых отдаленных селах, где проживает менее четырех процентов жителей области. Они могут смотреть все 20 федеральных общедоступных телеканалов через спутник бесплатно. Большинство жителей этих поселков уже смотрят телепрограммы через спутник, а теперь за просмотр 20 каналов первого и второго мультиплекса ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия - Культура", "Россия - 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр - Москва", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ") им не придется платить операторам абонентскую плату.

Тем же, кто смотрит эфирное телевидение, нужно либо перенастроить телевизор, который "понимает" стандарт DVB-Т2, и наслаждаться любимыми передачами в высоком цифровом качестве, либо приобрести и подключить приставку, которая поможет "перевести" цифровой дециметровый сигнал, чтобы он стал понятен телевизору устаревшей модели. Малоимущим жителям Ульяновской области часть стоимости  приставки компенсируют. Для получения компенсации нужно обратиться в органы социальной защиты.

- С конца декабря прошлого года 20 телеканалов и три радиостанции в цифровом качестве доступны жителям Ульяновской области. В последние месяцы мы вели активную работу с населением, разъясняя какое оборудование требуется для приема "цифры", где его взять и как настроить. Огромную помощь в этой работе нам оказали волонтеры, которые бесплатно выезжали по многочисленным заявкам граждан. Особенно она важна для пожилых людей, - говорит Василий Воронцов. - Эта работа продолжится и после 11 февраля. Все, кто по каким-то причинам не успел переключиться на "цифру", могут сделать это в любое время.

Фото: Наталья Саванкова
Полезная книжка: Как перейти с аналогового на цифровое телевидение

К разъяснительной работе в Ульяновской области привлечено более тысячи волонтеров. Дарья Степанова возглавляет группу из 23 ребят, помогающих подключать приставки и перенастраивать телевизоры на "цифру" в Железнодорожном районе Ульяновска. Сегодня девушка приняла участие во флешмобе.

- Наша группа уже помогла подключить более 50 приставок. Выезжать по заявкам приходилось почти каждый день. Люди, конечно, благодарили волонтеров за помощь, - рассказала Дарья.

Стоит отметить, что врезки местных новостей от ведущей телерадиокомпании Ульяновской области доступны в цифровых версиях каналов "Россия", "Россия24" и радио "Россия".

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Переход на цифровое телевидение
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