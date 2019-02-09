В финале Кубка РФ по баскетболу сразятся БК "НН" и "Парма"

Завтра в финале розыгрыша Кубка страны среди мужских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола, в Нижнем Новгороде встретятся хозяева площадки и "Парма" из Пермского края. Эти два соискателя трофея определились по итогам первого дня "Финала четырех".

Обе полуфинальные пары были противостоянием команд Единой лиги ВТБ с оппонентами, выступающими классом ниже - в первом дивизионе Суперлиги. Матчи получились интересными, но сенсаций не произошло.

Напомним, что главной особенностью Кубка России является запрет на выступление в играх турнира иностранных игроков. Это правило нивелирует разницу команд в классе и дает ответ на вопрос - в каких же все-таки клубах у нас лучшие доморощенные исполнители.

В первом полуфинале "Парма" победила БК "Новосибирск" со счетом 76:59. Ключевой здесь стала вторая четверть, выигранная пермяками с разницей в 11 очков. К большому перерыву "Парма" лидировала 38:22. Однако в третьей десятиминутке сибиряки после дальнего попадания Константина Помогалова сократили отставание до шести очков - 37:43. И все-таки команда Единой лиги довела эту встречу до своей закономерной победы. Самыми результативными у "Пармы" стали Константин Буланов (16 очков). Александр Винник (15) и Иван Лазарев (15). В составе "Новосибирска" отличились Сергей Токарев (17) и Александр Мартынов (13).

- Нападение и так у нас хорошее, оставалось только хорошо отзащищаться против определенных игроков соперника, - сказал и.о. главного тренера "Пармы" Вячеслав Шушаков. - Сказывался ли уровень Единой лиги? Наверное, да. У нас по сравнению с Суперлигой - другой уровень давления, другие скорости, другие требования на тренировках. Конечно, это помогает игрокам стать лучше.

Именно "Нижний Новгород" (сокращенно БК "НН") и питерский "Спартак" играли друг с другом в финале в сезоне-2010/11, когда Кубок стал проводиться в принципиально новом формате - без наших команд, активно задействованных в главных еврокубках. Их отсутствие стало не демаршем, а, увы, необходимостью, поскольку слишком сильно уплотнился календарь выступлений на континентальной арене.

Восемь лет назад трофей взяли питерцы, но с тех пор в клубе произошло много изменений - падение в небытие по финансовым причинам и затем возрождение. "Нижний Новгород" подобных потрясений в 2010-е избежал. Сейчас перед полуфиналом нижегородцы получили дополнительное преимущество - наставник "Спартака" Захар Пашутин не мог руководить своей командой непосредственно на тренерском месте, поскольку пропускал игру из-за дисквалификации. В недавней игре Суперлиги он заработал второй в этом сезоне технический фол, а это автоматически означает пропуск следующей официальной встречи под эгидой РФБ. Так что руководил "Спартаком" в полуфинале помощник Пашутина-младшего Денис Кузьминов.

Спартаковцы оказали хозяевам "Финала четырех" самое серьезное сопротивление. Но длилось это только до середины третьей четверти. "Красно-белые" вели 54:52, а затем пропустили мощный рывок хозяев, которые за короткий отрезок набрали 11 безответных очков. В дальнейшем волжане, даже несмотря на досрочный уход с площадки из-за перебора фолов Евгения Бабурина и Артема Комолова, травму Ивана Стребкова, своего не упустили, порадовав заполнивших трибуны болельщиков - 76:69. Лучшие бомбардиры матча: "Нижний Новгород" - Стребков (19), Сергей Торопов (15), Антон Астапкович (14); "Спартак" - Евгений Фидий (15), Алимджан Федюшин (13).

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

10 февраля, воскресенье, "МАТЧ! Наш Спорт":

11.55. БК "Новосибирск" - "Спартак" (Санкт-Петербург). Матч за третье место. Прямая трансляция.

14.55. БК "Нижний Новгород" - "Парма" (Пермский край). Финал. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское.

Все обладатели Кубка России по баскетболу среди мужских команд:

2000. "Локомотив" (Минеральные Воды)

2003. УНИКС (Казань)

2004. "Урал-Грейт" (Пермь)

2005. ЦСКА (Москва)

2006. ЦСКА

2007. ЦСКА

2008. "Химки" (Московская область)

2009. УНИКС

2010. ЦСКА

2011. "Спартак" (Санкт-Петербург)

2012. "Красные Крылья" (Самара)

2013. "Красные Крылья"

2014. УНИКС

2015. БК "Новосибирск"

2016. "Парма" (Пермский край)

2017. БК "Новосибирск"

2018. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)