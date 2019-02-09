В Чечне переход на цифровое вещание отметили флешмобом у мечети

В Чеченской Республике молодежь организовала масштабный флешмоб у мечети в центре Грозного. Так в регионе отметили переход на цифровое телевизионное вещание.

Как рассказали организаторы, в акции приняли участие около 500 человек. Молодые люди в синих жилетках с символикой ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) выстроились у мечети "Сердце Чечни" в самом центре столицы республики. Каждый из них держал над головой небольшую табличку. С одной ее стороны была часть рисунка телевизионной испытательной таблицы - символа аналогового телевидения. А с другой - эмблемы цифрового телевидения - бабочки с логотипами 20 федеральных каналов.

- Мы решили организовать флешмоб, чтобы показать жителям Чечни, что альтернативы цифровому вещанию нет, и напомнить тем немногим жителям, которые еще не задумались о переходе на цифру, что нужно сделать последние усилия и настроить телевизор, - заявил во время флешмоба директор филиала РТРС "РТПЦ Чеченской республики" Сергей Еременко.

Он также напомнил, что Чеченская Республика одна из первых была готова перейти на цифровое вещание - в республике полностью готовы к работе 54 объекта передачи "цифры". А охват населения сигналом составляет 99,5 процента.

Кстати, многие из тех, кто принял участие во флешмобе в Грозном в ближайшие дни отправятся в дома и квартиры к людям и помогут им настроить телевизоры и ресиверы для приема сигнала. Ранее эти волонтеры из разных районов республики прошли обучение в филиале РТРС "РТПЦ Чеченской Республики".

Волонтеры помогут жителям Чечни настроить свои телевизоры на "цифру". В Республике 11 февраля полностью перейдут с аналогового на цифровое эфирное вещание 20 каналов первого и второго мультиплекса ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия - Культура", "Россия - 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр - Москва", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ"). Для того, чтобы ловить "цифровой" эфир нужна дециметровая антенна, телевизор или приставка, понимающая стандарт DVB-Т2. Она поможет преобразовать телесигнал, чтобы смотреть программы федеральных общедоступных телеканалов на старом аналоговом телевизоре.